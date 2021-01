L’ex Miss Italia Claudia Andreatti è incinta: “Manca poco e avrò un bambino” (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ex Miss Italia e “signorina Buonasera”, dopo aver lasciato le scene, confessa di essere incinta, già al nono mese di gravidanza (websource)L’ex Miss Italia 2006, Claudia Andreatti, è un volto noto della tv Italiana. Oltre ad aver vinto il celebre concorso di bellezza, è diventata una delle “signorine buonasera”, vale a dire le annunciatrici dei programmi televisivi. Ma la modella è anche conduttrice, molto apprezzata dal pubblico. Oggi, la 33enne di origini trentine si è defilata dal mondo dello spettacolo. Come ha fatto capire attraverso i suoi social il motivo è eloquente: è incinta ed è pronta a partorire, visto che è ormai di 9 mesi. La Andreatti, dopo aver sbancato ... Leggi su instanews (Di martedì 26 gennaio 2021)e “signorina Buonasera”, dopo aver lasciato le scene, confessa di essere, già al nono mese di gravidanza (websource)2006,, è un volto noto della tvna. Oltre ad aver vinto il celebre concorso di bellezza, è diventata una delle “signorine buonasera”, vale a dire le annunciatrici dei programmi televisivi. Ma la modella è anche conduttrice, molto apprezzata dal pubblico. Oggi, la 33enne di origini trentine si è defilata dal mondo dello spettacolo. Come ha fatto capire attraverso i suoi social il motivo è eloquente: èed è pronta a partorire, visto che è ormai di 9 mesi. La, dopo aver sbancato ...

miss_haddock : •Scrivere canzoni sui suoi ex (lo fa qualunque artista, ma chissà perché proprio lei dobbiamo linciarla) •Battere r… - P89Claudia : @kdccc28 La seconda, remano contro di loro da sempre da quando hanno capito ke erano interessati l un l altro.. han… - cosimomang : @Miss_FrancyM No non l’ho fatto con le ragazze che sono uscito ultimamente mi sono presentato come nuovo 0 io non h… - aldobini : Italia Viva dice che serve una “soluzione di respiro”. Ma l’ex ministra Bellanova insiste ancora sul Mes.....miss t… - VanityFairIt : L'ex Miss Italia svela di aspettare una femminuccia. «Ho tardato ad annunciare la gravidanza perché ho contratto il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Miss Gian Germano Giuliani ricorda Isa Stoppi con una pagina sul Corriere Corriere della Sera