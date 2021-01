Kobe Bryant | un anno senza

Leggi su panorama

(Di martedì 26 gennaio 2021) Unfa il mondo si fermò incredulo quando ebbe la notizia che l'idolo mondiale del basketera scomparso assieme alla figlia minore Gianna dopo che l'elicottero che li trasportava si schiantò sulle alture di Calabasas, California. La commozione fu enorme nel mondo sportivo in tutte le discipline. Migliaia i tributi ufficiali in tutto il mondo, dal basket al calcio (era tifoso del Milan avendo giocato in gioventù in Italia) al golf alla Formula 1. Le immagini per non dimenticarlo mai.