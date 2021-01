Jumanji 4 arriva nel 2021

Ultime Notizie dalla rete : Jumanji arriva

Corriere Nazionale

Jumanji 4 arriva al cinema nel 2021: il regista Jake Kasdan non ha ancora svelato dettagli sulla trama dell’attesa pellicola Basato sull’omonima storia di Chris Van Allsburg del 1981, il film del 1995 ...Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi prot ...