Inter-Milan 2-1, perla di Eriksen nel finale: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Su punizione al 97? il danese decide un derby molto teso. Lite Lukaku-Ibrahimovic Inter-Milan: Tabellino e Highlights Inter-Milan 2-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Inter-Milan: Tabellino e Highlights – Il derby tra Milan e Inter vale un posto in semifinale di Coppa Italia. Un treno da non perdere, ma le destinazioni della corsa delle squadre Milanesi si concentra maggiormente sul campionato, dove entrambe hanno avuto una battuta d’arresto nell’ultimo turno (il Milan ha perso in casa con l’Atalanta, l’Inter è stata fermata dall’Udinese alla Dacia Arena con il risultato di 0-0). A ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Su punizione al 97? il danese decide un derby molto teso. Lite Lukaku-Ibrahimovic2-1, Cronaca,ed– Il derby travale un posto in semidi Coppa Italia. Un treno da non perdere, ma le destinazioni della corsa delle squadreesi si concentra maggiormente sul campionato, dove entrambe hanno avuto una battuta d’arresto nell’ultimo turno (ilha perso in casa con l’Atalanta, l’è stata fermata dall’Udinese alla Dacia Arena con il risultato di 0-0). A ...

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - SkySport : INTER-MILAN 2-1 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (31’) ? rig. #Lukaku (70’) ? #Eriksen (90+8’) ? ? L’INTER IN SEM… - MaxCallegari : Un gol così bello e importante è il giusto premio alla professionalità di #Eriksen. L’ha vinta con merito l’Inter,… - IgniTao : RT @MaxCallegari: Un gol così bello e importante è il giusto premio alla professionalità di #Eriksen. L’ha vinta con merito l’Inter, l’ha p… - ValerioDiStef91 : Dominio totale che disintegra il Milan dal punto di vista sportivo e psicologico e porta l’Inter dal baciarci il cu… -