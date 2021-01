Inter: due giornate e 20mila euro multa per Antonio Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Due giornate di squalifica e 20mila euro di multa. E' questa la decisione del giudice sportivo nei confronti del tecnico dell'Inter Antonio Conte, espulso nell'ultima sfida di campionato contro l'Udinese - finita 0-0 - costata ai Nerazzurri il titolo di campioni d'inverno.Il provvedimento è stato deciso perché l'ex Ct della Nazionale ha, "al 45esimo del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 gennaio 2021) Duedi squalifica edi. E' questa la decisione del giudice sportivo nei confronti del tecnico dell', espulso nell'ultima sfida di campionato contro l'Udinese - finita 0-0 - costata ai Nerazzurri il titolo di campioni d'inverno.Il provvedimento è stato deciso perché l'ex Ct della Nazionale ha, "al 45esimo del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare ...

