Il Premier Giuseppe Conte ha consegnato le sue dimissioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rassegnato le dimissioni martedì 26 gennaio al Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina Giuseppe Conte, che ha rassegnato le dimissioni del suo governo. "Le consultazioni per la formazione del nuovo governo partiranno domani pomeriggio. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.", specifica il comunicato stampa. Giuseppe Conte è diventato Presidente del Consiglio senza mai essersi appoggiato al suffragio universale, ma finora ha dimostrato grande capacità politica per restare al potere. Nel bel mezzo della pandemia di coronavirus che ha fatto crollare l'economia del Paese e fatto ...

