Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non lasceranno il programma (Di martedì 26 gennaio 2021) E’ ormai ufficiale: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non lasceranno il programma. Ad annunciarlo sono stati proprio i due durante la puntata andata in onda ieri sera. Sia Stefania che Tommaso avevano avuto un crollo emotivo quando Alfonso Signorini aveva annunciato loro di prolungare il reality oltre l’8 Febbraio. A quanto pare Tommaso e Stefania L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) E’ ormai ufficiale:nonil. Ad annunciarlo sono stati proprio i due durante la puntata andata in onda ieri sera. Siacheavevano avuto un crollo emotivo quando Alfonso Signorini aveva annunciato loro di prolungare il reality oltre l’8 Febbraio. A quanto pareL'articolo

pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - corrado_savio : @gaiatortora Un premier agli ordini di Casalino, le istituzioni umiliate ridotte al confessionale del grande fratel… - MicheleSolari70 : RT @gaiatortora: Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande fratell… -