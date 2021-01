**Governo: Renzi, ‘per ora Recovery non all’altezza’** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Il Recovery Plan è l’ultima occasione: va colta adesso. Per il momento non è all’altezza delle nostre aspettative e soprattutto dei bisogni dell’Italia”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “IlPlan è l’ultima occasione: va colta adesso. Per il momento non è all’altezza delle nostre aspettative e soprattutto dei bisogni dell’Italia”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

silvia_sb_ : #Renzi voleva: modifiche su Recovery, cessione delega Servizi, dimissioni #Conte. Ha ottenuto tutto. E bravi gli spin doctor di governo! - fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi… - StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - TV7Benevento : Governo: Renzi, 'ora possibile esecutivo serio, di legislatura, che dia risposte concrete'... - TV7Benevento : **Governo: Renzi, 'non è Iv ad aver aperto crisi, chiediamo salto di qualità'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Renzi Crisi di governo e dimissioni Conte. Scoglio Renzi, se salta tutto ipotesi Cartabia o Patuanelli Il Messaggero Crisi di governo, cosa succede dopo le dimissioni di Conte

A mezzogiorno Conte si recherà al Quirinale per rassegnare le dimissioni ed aprire formalmente la crisi di governo. Il governo. Dopo le dimissioni il governo uscente rimane in carica per lo svolgiment ...

Governo, Conte si è dimesso. Consultazioni da mercoledì. Il cdx chiede il voto

Il presidente del consiglio ha rimesso il mandato nelle mani del presidente della Repubblica, aprendo la crisi. Pd e M5s puntano su un Conte-ter. No ...

A mezzogiorno Conte si recherà al Quirinale per rassegnare le dimissioni ed aprire formalmente la crisi di governo. Il governo. Dopo le dimissioni il governo uscente rimane in carica per lo svolgiment ...Il presidente del consiglio ha rimesso il mandato nelle mani del presidente della Repubblica, aprendo la crisi. Pd e M5s puntano su un Conte-ter. No ...