Governo, Fornaro “Ripartire da Conte” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Sul tavolo in linea teorica ci sono tutte le soluzioni, quando si apre una crisi al buio si sa come si entra e non si sa come si esce”. Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, in merito alla crisi di Governo. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) “Sul tavolo in linea teorica ci sono tutte le soluzioni, quando si apre una crisi al buio si sa come si entra e non si sa come si esce”. Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico, in merito alla crisi di. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Governo, Fornaro “Ripartire da Conte” - valeriosaitta1 : Mettere così in difficoltà un #fornaro che in quanto rapp.te di un partito dello zerovirgola è già schiantato perch… - ZenatiDavide : Governo, Fornaro (Leu): “Il Paese non ha bisogno di una campagna elettorale, ma se non si trovano le intese si va a… - Italia_Notizie : Governo, Fornaro (Leu): “Il Paese non ha bisogno di una campagna elettorale, ma se non si trovano le intese si va a… - zazoomblog : Governo Fornaro (Leu): “Il Paese non ha bisogno di una campagna elettorale ma se non si trovano le intese si va al… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Fornaro Governo, Fornaro (Leu): “Il Paese non ha bisogno di una campagna elettorale, ma se non si trovano le… Il Fatto Quotidiano Governo, Fornaro (Leu): “Il Paese non ha bisogno di una campagna elettorale, ma se non si trovano le intese si va al voto”

“Se non si trovano le intese ci sono le elezioni. In questo momento il Paese ha bisogno di tutto meno che di andare alle elezioni. Anche perché sarebbe una campagna elettorale che accentuerebbe tensio ...

Crisi, Fornaro (Leu): “Non siamo disponibili a governi che vogliono vivacchiare

“Il passaggio della relazione sulla giustizia pone un problema politico serio”, sul futuro del governo “siamo favorevoli a soluzioni chiare e che garantiscano un cambiamento, no a governi che hanno co ...

“Se non si trovano le intese ci sono le elezioni. In questo momento il Paese ha bisogno di tutto meno che di andare alle elezioni. Anche perché sarebbe una campagna elettorale che accentuerebbe tensio ...“Il passaggio della relazione sulla giustizia pone un problema politico serio”, sul futuro del governo “siamo favorevoli a soluzioni chiare e che garantiscano un cambiamento, no a governi che hanno co ...