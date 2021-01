Gf Vip, la finale è rinviata: ecco la data svelata ai vip (Di martedì 26 gennaio 2021) Durante la diretta di lunedì 25 gennaio è stato comunicato ai vip il giorno della finale Dopo averli tenuti sulle spine, durante la diretta di lunedì 25 gennaio, il conduttore del Gf Vip 5, Alfonso Signorini, ha comunicato ai concorrenti del loft di Cinecittà il giorno della finale del reality in onda su Canale 5. Durante la diretta, dopo alcune sorprese e confronti, è arrivato il momento di leggere il comunicato del Grande Fratello: “Questo nostro viaggio infinito è nel Guinness della televisione, per darvi un’idea un qualsiasi altro reality fa al massimo 12 puntate. E’ il nostro pubblico a chiedere quello che stiamo facendo. ecco la data ufficiale: il GF finirà lunedì 1° marzo. Fate un commento a caldo?”. Tommaso interpellato ha domandato se si è trattato di uno scherzo, mentre Stefania ha commentato: “Un commento? ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Durante la diretta di lunedì 25 gennaio è stato comunicato ai vip il giorno dellaDopo averli tenuti sulle spine, durante la diretta di lunedì 25 gennaio, il conduttore del Gf Vip 5, Alfonso Signorini, ha comunicato ai concorrenti del loft di Cinecittà il giorno delladel reality in onda su Canale 5. Durante la diretta, dopo alcune sorprese e confronti, è arrivato il momento di leggere il comunicato del Grande Fratello: “Questo nostro viaggio infinito è nel Guinness della televisione, per darvi un’idea un qualsiasi altro reality fa al massimo 12 puntate. E’ il nostro pubblico a chiedere quello che stiamo facendo.laufficiale: il GF finirà lunedì 1° marzo. Fate un commento a caldo?”. Tommaso interpellato ha domandato se si è trattato di uno scherzo, mentre Stefania ha commentato: “Un commento? ...

