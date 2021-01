Figc, nessuno sconto: la scadenza per gli stipendi dei calciatori resta il 16 febbraio (Di martedì 26 gennaio 2021) La Figc non fa sconti e la scadenza per il pagamento degli stipendi dei calciatori dei campionati professionistici – in particolare la Serie A – dei mesi di ottobre, novembre e dicembre resta fissata per il 16 febbraio 2021, così come da norme approvate. La questione, infatti, non sarà nemmeno inserita nel prossimo consiglio federale della Federcalcio: nessuna società ha avanzato richieste in tal senso. Alcuni club, come è noto, è in difficoltà col pagamento degli emolumenti, ma nessuna deroga in segno di rispetto per chi invece ha mantenuto fede agli impegni economici assunti. Per esempio, l’Inter è tra le società che avrebbe voluto più tempo: adesso occorrerà stringere coi tempi per non incorrere in penalizzazioni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Lanon fa sconti e laper il pagamento deglideidei campionati professionistici – in particolare la Serie A – dei mesi di ottobre, novembre e dicembrefissata per il 162021, così come da norme approvate. La questione, infatti, non sarà nemmeno inserita nel prossimo consiglio federale della Federcalcio: nessuna società ha avanzato richieste in tal senso. Alcuni club, come è noto, è in difficoltà col pagamento degli emolumenti, ma nessuna deroga in segno di rispetto per chi invece ha mantenuto fede agli impegni economici assunti. Per esempio, l’Inter è tra le società che avrebbe voluto più tempo: adesso occorrerà stringere coi tempi per non incorrere in penalizzazioni. SportFace.

