Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali di ciclocross | “Lascio spazio a specialisti e giovani”

(Di martedì 26 gennaio 2021)Aru nonai2021 di, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Si era a lungo parlato di una possibile convocazione del Cavaliere dei Quattro Mori, ritornato a gareggiare nel fango tra fine dicembre e inizio gennaio, ma alla fine il sardo ha deciso, in accordo col CT Fausto Scotti e con la sua squadra, di rinunciare alla partecipazione alla rassegna iridata. Il 30enne si concentrerà sulla stagione su strada che incomincerà tra poche settimane. L’alfiere della Qhubeka Assos dovrà rilanciarsi in questa nuova annata agonistica dopo tre stagioni particolarmente complicate e avare di risultati con la casacca della UAE Emirates. Le prove nelgli sono servite per ritrovare il sorriso e il morale, l’obiettivo è quello di ritrovare la forma dei giorni ...

Cyclingtimenews : Fabio Aru non sarà al Mondiale di #ciclocross - CentotrentunoC : CICLISMO | Fabio #Aru annuncia la rinuncia ai mondiali di #ciclocross di #Ostenda e commenta i primi giorni di riti… - Sandrino_14 : Tanto bianco, un po' di nero e del fluo. Tutta roba vista e stravista nel ciclismo. Che palle ?? Si confida nel rit… - CentotrentunoC : #CICLISMO | Svelata finalmente la nuova maglia di Fabio Aru per il 2021: ecco il kit della #QhubekaASSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Aru

Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali 2021 di ciclocross, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Si era a lungo parlato di una possibile convocazione del Cavaliere dei Quattro Mori, rito ...“ Il ciclocross è stato per me una grande ripartenza dopo tre stagioni molto difficili – ha spiegato Aru – ma non prenderò parte al mondiale. È una scelta condivisa con il commissario tecnico Fausto S ...