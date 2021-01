Crisi di governo, in corso l'ultimo Cdm del Conte - bis: poi il premier salirà al Colle (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte è a Palazzo Chigi dove è in corso il Cdm durante il quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte formalizzerà le sue dimissioni. Poi salirà al Quirinale dal presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) IlGiuseppeè a Palazzo Chigi dove è inil Cdm durante il quale il presidente del Consiglio Giuseppeformalizzerà le sue dimissioni. Poial Quirinale dal presidente ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - ROSSIPA42950428 : RT @Europeo91785337: Abbiamo fatto sacrifici, rispettando regole imposte da pandemia. Un anno durissimo tra lockdown, paure e speranze, e i… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Resa di #Conte: il sequestro della crisi di governo da parte del presidente del Consiglio è finito. Ora tutti gli scenari… -