Bimbo di 9 anni trovato impiccato nella sua cameretta, spunta l’ipotesi choc (Di martedì 26 gennaio 2021) Tragedia a Bari, dove un Un bambino di 9 anni è stato trovato impiccato a casa nel quartiere San Girolamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia e il magistrato di turno per avviare subito le indagini e raccogliere tutti gli elementi utili a far luce sull fatto. Il personale sanitario del 118 è intervenuto con un’ambulanza medicalizzata. Poi la corsa in ospedale, purtroppo inutile, perché i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Come detto, sulla tragedia stanno indagando la Procura, con il pubblico ministero Angela Maria Morea che ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici in possesso della famiglia e del piccolo. Dalle analisi dei computer e degli smartphone, infatti, si cercheranno tutti gli elementi utili a ricostruire gli ultimi minuti di vita ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Tragedia a Bari, dove un Un bambino di 9è statoa casa nel quartiere San Girolamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia e il magistrato di turno per avviare subito le indagini e raccogliere tutti gli elementi utili a far luce sull fatto. Il personale sanitario del 118 è intervenuto con un’ambulanza medicalizzata. Poi la corsa in ospedale, purtroppo inutile, perché i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Come detto, sulla tragedia stanno indagando la Procura, con il pubblico ministero Angela Maria Morea che ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici in possesso della famiglia e del piccolo. Dalle analisi dei computer e degli smartphone, infatti, si cercheranno tutti gli elementi utili a ricostruire gli ultimi minuti di vita ...

ilriformista : Inutili i tentativi di rianimare il piccolo, morto durante il trasporto in ospedale: indagini in corso #Bari - ezio14199935 : RT @_libellula70: Altro bimbo di 9 anni trovato morto impiccato in casa . Questa è la fine del mondo - infoitinterno : Morte bimbo di 9 anni, la Procura indaga per istigazione al suicidio: nessun riscontro su sfide estreme social - infoitinterno : Bimbo di 9 anni trovato impiccato dai genitori, si teme per una sfida sui social - ippolito923 : RT @_libellula70: Altro bimbo di 9 anni trovato morto impiccato in casa . Questa è la fine del mondo -