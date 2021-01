Baronissi | personale anti assembramento in servizio davanti alle scuole

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Parte dal’idea di ricorrere alimpegnato nel progetto regionale “I.T.I.A.” per affrontare una questione di grande attualità, gli assembramenti dav. Il Consorzio Sociale Vdell’Irno – che ha attivato il progetto su base territoriale – ha deciso di mettere a disposizione dei Comuni ilinserito nelle attività dei tirocini di inclusione sociale, affinché svolga un supporto di sorveglianza e di vigilanza nei luoghi più a rischio. I tirocinsaranno al lavoro già dai prossimi giorni agli ingressi degli istituti scolastici di, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato ...

StampaParte da Baronissi l’idea di ricorrere al personale impegnato nel progetto regionale “I.T.I.A.” per affrontare una questione di grande attualità, gli assembramenti davanti alle scuole. Il Conso ...Il Pandino in trasferta. Ci sono centinaia di pagine dell’ordinanza cautelare a carico di Vincenzo Cesareo che ricostruiscono, minuto per minuto, le giornate del direttore sanitario dello Spoke Paola- ...