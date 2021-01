Almanacco del tempo del coronavirus, Antonio Filippetti si ispira a Leopardi (Di martedì 26 gennaio 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Antonio Filippetti, noto scrittore, che fa parte del Consiglio direttivo dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti, ha pubblicato una ventina di libri. E’ fondatore e direttore di ”Arte § Carte”, la rivista della creatività artistica ed è il curatore del programma interdisciplinare “Liberi in poesia”. Ultima sua produzione, de novembre 2020, è l’“Almanacco del tempo del coronavirus” ispirato alle numerose ed angoscianti problematiche che ci perseguitano in questo triste periodo. L’Almanacco è diviso in diciannove “settimane”. Nella premessa lo scrittore si richiama all’operetta di Giacomo Leopardi “Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere”; nelle diciannove settimane esamina e sintetizza i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo, noto scrittore, che fa parte del Consiglio direttivo dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti, ha pubblicato una ventina di libri. E’ fondatore e direttore di ”Arte § Carte”, la rivista della creatività artistica ed è il curatore del programma interdisciplinare “Liberi in poesia”. Ultima sua produzione, de novembre 2020, è l’“deldelto alle numerose ed angoscianti problematiche che ci perseguitano in questo triste periodo. L’è diviso in diciannove “settimane”. Nella premessa lo scrittore si richiama all’operetta di Giacomo“Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere”; nelle diciannove settimane esamina e sintetizza i ...

