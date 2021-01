Abruzzo, riprese le ricerche dei 4 dispersi sul Monte Velino (Di martedì 26 gennaio 2021) PESCARA – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche, interrotte ieri a causa del maltempo, dei quattro dispersi sul Velino, a Valle Majelama: due 25enni, una loro coetanea e un 60enne probabilmente sorpresi da una valanga. Sono al momento 51 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico e delle unita’ cinofile, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 regionale, Esercito Italiano e Carabinieri. Sono in arrivo altri 20 soccorritori da tutta Italia. Stamattina grazie alla visibilità buona sono decollati tre elicotteri impegnati nelle operazioni di ricerca: 118, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) PESCARA – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche, interrotte ieri a causa del maltempo, dei quattro dispersi sul Velino, a Valle Majelama: due 25enni, una loro coetanea e un 60enne probabilmente sorpresi da una valanga. Sono al momento 51 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico e delle unita’ cinofile, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 regionale, Esercito Italiano e Carabinieri. Sono in arrivo altri 20 soccorritori da tutta Italia. Stamattina grazie alla visibilità buona sono decollati tre elicotteri impegnati nelle operazioni di ricerca: 118, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

