15enne uccisa a coltellate in diretta sui social media negli Usa (Di martedì 26 gennaio 2021) Orrore in Louisiana, dove una ragazzina di 15 anni è stata uccisa a coltellate all'interno di un negozio Walmart in Louisiana, il tutto in diretta sui social media. Le autorità hanno arrestato quattro teenager di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Lo sceriffo del distretto di Calcasieu, Tony Mancuso, ha spiegato: "L'intero omicidio è stato pubblicato sui social, non sembra esserci rimorso". La polizia ha spiegato che per l'omicidio è stato usato un coltello rubato nel grande magazzino Walmart, e molte delle prove sono state raccolte nel video postato sui social."Tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi attraverso Facebook e Instagram - ha spiegato lo sceriffo Mancuso -. Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto ed è molto inquietante".

