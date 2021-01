Uomini e donne anticipazioni 25 gennaio 2021: Gemma single, Davide esterna bollente, Aurora scoperta choc (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tornano i volti più amati del pomeriggio di Canale 5 e secondo le anticipazioni le puntate a cui assisteremo sono fitte di novità! Uomini e donne: Liti furiose al Trono Over. Tra Gemma e Tina è guerra aperta Secondo le anticipazioni le puntate che andranno in onda dal 25 al 29 gennaio 2021 saranno ricche di colpi di scena. Per iniziare l’attenzione sarà tutta per Gemma e il suo tormento d’amore per Maurizio. La loro breve e intensa storia è giunta la capolinea qualche settimana fa, ma la dama torinese rivendicherà nuovamente spiegazioni e chiederà giustizia per il trattamento che Maurizio le ha riservato. Il cavaliere dal canto suo, si limiterà ad affermare che per lui, la relazione è chiusa. Gemma Galgani, cercherà ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tornano i volti più amati del pomeriggio di Canale 5 e secondo lele puntate a cui assisteremo sono fitte di novità!: Liti furiose al Trono Over. Trae Tina è guerra aperta Secondo lele puntate che andranno in onda dal 25 al 29saranno ricche di colpi di scena. Per iniziare l’attenzione sarà tutta pere il suo tormento d’amore per Maurizio. La loro breve e intensa storia è giunta la capolinea qualche settimana fa, ma la dama torinese rivendicherà nuovamente spiegazioni e chiederà giustizia per il trattamento che Maurizio le ha riservato. Il cavaliere dal canto suo, si limiterà ad affermare che per lui, la relazione è chiusa.Galgani, cercherà ...

