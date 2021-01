Superbowl 2021 | Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers | programma | orario | tv | streaming | data

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’appuntamento è fissato per domenica 7 febbraio, quando si disputerà il Super Bowl, l’atto conclusivo della NFL (il campionato statunitense di football americano più conosciuto e importante del pianeta). Una sfida davvero attesa quella tra i Ie iBayin questo che sarà l’atto finale LV. Il match si terrà al Raymond James Stadium di, in Florida, il che significa che isaranno la prima squadra a giocare in un Super Bowl nel loro stadio di casa. Un evento decisamente particolare. Saranno presenti 22.000 spettatori ma, come rivelato da ESPN, 7.500 di questi saranno operatori sanitari già vaccinati, ai quali saranno regalati biglietti gratis. Inoltre un appuntamento che sarà storico perché per la ...