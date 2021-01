Su Alexey Navalny l’Europa non può restare inerte (Di lunedì 25 gennaio 2021) È sempre bene distinguere un fuoco di paglia da un incendio, sono due cose diverse. Cautela e realismo di fronte alle dimensioni e alla complessità della Russia possono indurre a valutare le manifestazioni di sabato a sostegno di Alexey Navalny come un corollario fisiologico del braccio di ferro in corso da tempo tra l’attivista politico e il sistema di potere russo. Per alcuni, le proteste, pur imponenti per partecipazione e diffusione sul territorio nazionale, sono certo espressione di malcontento, ma non suscettibili di provocare un incendio fuori controllo. Meglio tener presenti i limiti della cosiddetta società civile, pensano, senza sottovalutare la forza degli apparati e la storica capacità di assorbimento della Russia. Sicché nel posizionamento sulla vicenda Navalny e sui suoi sviluppi, quegli stessi osservatori non vanno al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) È sempre bene distinguere un fuoco di paglia da un incendio, sono due cose diverse. Cautela e realismo di fronte alle dimensioni e alla complessità della Russia possono indurre a valutare le manifestazioni di sabato a sostegno dicome un corollario fisiologico del braccio di ferro in corso da tempo tra l’attivista politico e il sistema di potere russo. Per alcuni, le proteste, pur imponenti per partecipazione e diffusione sul territorio nazionale, sono certo espressione di malcontento, ma non suscettibili di provocare un incendio fuori controllo. Meglio tener presenti i limiti della cosiddetta società civile, pensano, senza sottovalutare la forza degli apparati e la storica capacità di assorbimento della Russia. Sicché nel posizionamento sulla vicendae sui suoi sviluppi, quegli stessi osservatori non vanno al ...

