Serie A | i migliori giocatori del girone di andata secondo Opta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) LaA è al giro di boa e al termine deldisi possono tracciare già i primi bilanci. Uno di questi è quello di, che ha sfruttato la propria raccolta di dati statistici per fornire l’undici tipo schierato col 4-3-3 con iin queste prime diciannove giornate stando ai freddi numeri e ai calcoli statistici sul rendimento. In porta c’è Silvestri del Verona, nella difesa a quattro troviamo Danilo della Juventus, Skriniar e De Vrij entrambi dell’Inter, Theo Hernandez del Milan. A centrocampo Kessie del Milan, Brozovic dell’Inter e De Paul dell’Udinese, in attacco ecco Cristiano Ronaldo della Juventus, Lukaku dell’Inter e Muriel dell’Atalanta. SportFace.