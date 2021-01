Scuola, torna la sosta selvaggia dei genitori: traffico in tilt a Napoli Est (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – torna la didattica in presenza e con essa anche i disagi legati alla sosta selvaggia dei genitori all’esterno delle scuole degli studenti più piccoli della città, come istituti primari ed asili. traffico in tilt, intorno alle 14 di oggi, in via delle Repubbliche Marinare. L’arteria stradale che divide i quartieri della periferia orientale di Barra e San Giovanni a Teduccio. Con il rientro graduale, post chiusure Covid, degli studenti napoletani nelle aule scolastiche tornano così prepotentemente tutti gli altri disagi che fanno da sfondo al mondo della Scuola. Tra questi non può di certo mancare la “sosta selvaggia” dei genitori in attesa dei propri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutila didattica in presenza e con essa anche i disagi legati alladeiall’esterno delle scuole degli studenti più piccoli della città, come istituti primari ed asili.in, intorno alle 14 di oggi, in via delle Repubbliche Marinare. L’arteria stradale che divide i quartieri della periferia orientale di Barra e San Giovanni a Teduccio. Con il rientro graduale, post chiusure Covid, degli studenti napoletani nelle aule scolasticheno così prepotentemente tutti gli altri disagi che fanno da sfondo al mondo della. Tra questi non può di certo mancare la “” deiin attesa dei propri ...

