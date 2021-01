Roberto Donadoni è sicuro: “All’Atalanta non manca nulla per lo Scudetto” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “All’Atalanta non manca nulla per lo Scudetto, si sta giocando le sue carte ormai da qualche anno e sabato è stata la conferma“. Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, include anche l’Atalanta nella lotta Scudetto. “È chiaro che c’è sempre da confrontarsi col fatto che qualche squadra può andare in difficoltà a causa delle assenze – ha precisato Donadoni ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ – ma la formazione di Gasperini ha dimostrato di essere una grande, essendo superiore al Milan e portando a casa un risultato importante che darà ulteriore autostima al gruppo“. Poi sul Milan capolista reduce dall’ingaggio di Mario Mandzukic: “Mandzukic è un giocatore di spessore, temperamento, carattere e qualità. Non sappiamo quale ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) “nonper lo, si sta giocando le sue carte ormai da qualche anno e sabato è stata la conferma“., ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, include anche l’Atalanta nella lotta. “È chiaro che c’è sempre da confrontarsi col fatto che qualche squadra può andare in difficoltà a causa delle assenze – ha precisatoai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ – ma la formazione di Gasperini ha dimostrato di essere una grande, essendo superiore al Milan e portando a casa un risultato importante che darà ulteriore autostima al gruppo“. Poi sul Milan capolista reduce dall’ingaggio di Mario Mandzukic: “Mandzukic è un giocatore di spessore, temperamento, carattere e qualità. Non sappiamo quale ...

