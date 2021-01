Perdono una funzione apprezzata i Samsung Galaxy S21, ecco quale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non tutti se ne saranno accorti, ma ai Samsung Galaxy S21 manca una funzionalità in particolare, che consente di installare gli aggiornamenti in background, continuando ad utilizzare il dispositivo nel frattempo (al termine dell’installazione resta comunque un necessario un riavvio per rendere effettive le modifiche introdotte). Almeno per il momento, il colosso di Seul avrebbe deciso di lasciare fuori questa funzionalità per quanto riguarda i suoi top di gamma. L’opzione ‘Seamless Update‘ impiega le partizioni A/B per installare un aggiornamento in background, riducendo anche il rischio di dati corrotti durante il processo di upgrade (oltre alla comodità di poter continuare ad utilizzare il terminale nell’arco di quei 10 minuti). Si era pensato che con Android 11 il colosso di Mountain View esigesse da tutti gli OEM il supporto alla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non tutti se ne saranno accorti, ma aiS21 manca una funzionalità in particolare, che consente di installare gli aggiornamenti in background, continuando ad utilizzare il dispositivo nel frattempo (al termine dell’installazione resta comunque un necessario un riavvio per rendere effettive le modifiche introdotte). Almeno per il momento, il colosso di Seul avrebbe deciso di lasciare fuori questa funzionalità per quanto riguarda i suoi top di gamma. L’opzione ‘Seamless Update‘ impiega le partizioni A/B per installare un aggiornamento in background, riducendo anche il rischio di dati corrotti durante il processo di upgrade (oltre alla comodità di poter continuare ad utilizzare il terminale nell’arco di quei 10 minuti). Si era pensato che con Android 11 il colosso di Mountain View esigesse da tutti gli OEM il supporto alla ...

