Pellegatti: “Snobbano il Milan e non lo sopporto. Ognuno guardi a casa sua” (Di lunedì 25 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione in casa Milan, dopo la sconfitta contro l'Atalanta di sabato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 25 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Carlo, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione in, dopo la sconfitta contro l'Atalanta di sabato Pianeta

milansette : Pellegatti: 'Non sopporto quando snobbano il Milan. Siamo sempre primi' - sportli26181512 : Pellegatti: 'Non sopporto quando snobbano il Milan. Siamo sempre primi': Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube,… - romanoziroldo : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Non sopporto quando snobbano il Milan. Siamo sempre primi' - MilanNewsit : Pellegatti: 'Non sopporto quando snobbano il Milan. Siamo sempre primi' -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegatti Snobbano Pellegatti: “Snobbano il Milan e non lo sopporto. Ognuno guardi a casa sua” Pianeta Milan Pellegatti: "Non sopporto quando snobbano il Milan. Siamo sempre primi"

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione in casa Milan, dopo aver terminato il girone d’andata di campionato. Pellegatti ha detto: “Il Milan in ...

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione in casa Milan, dopo aver terminato il girone d’andata di campionato. Pellegatti ha detto: “Il Milan in ...