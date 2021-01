Parete | parcheggi selvaggi in via Marconi | i negozianti su tutte le furie

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua la protesta di un gruppo di commercianti paretani a causa di”. Diversi, anche su alcuni portali social, hanno esternato tutto il loro malcontento riguardante idi via, corso principale didove sono ubicate le loro attività. La contestazione nasce a fronte della costante mancanza dio per i loro clienti a favore di una sosta auto “a” in tutti i giorni della settimana. A questo punto, ihanno fatto man forte ed hanno scritto una nota indirizzata al sindaco di, Gino Pellegrino e al Comando dei vigili urbani: “Non è ammissibile che dobbiamo pagare le conseguenze della ...

Ultime Notizie dalla rete : Parete parcheggi

La Rampa

Complice la bella giornata di sole in tanti si sono riversati sulle montagne del Veronese. La calca davanti ai negozi di attrezzatura sportiva per gli sci ...Cinque patteggiamenti fino a cinque anni di reclusione per il tentato omicidio dell’artigiano sequestrato e picchiato per una ingiusta punizione. L’episodio era accaduto nel settembre 2019 quando la v ...