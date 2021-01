AntoVitiello : #Tomori: '#Maldini difensore più forte della storia del calcio, quando mi ha chiamato ho capito che dovevo venire' #Milan - DiMarzio : #Tomori, la chiamata di #Pioli e quella di #Aina. Tutto sul suo arrivo al #Milan | #calciomercato - Gazzetta_it : #Milan, #Tomori si inchina a #Maldini: “Grazie a lui ho capito che volevo il rossonero” - PianetaMilan : #Milan, #Tomori è il nono rossonero ad indossare la numero 23 - MCalcioNews : Quella telefonata di Maldini che ha convinto Tomori a vestire la maglia del Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tomori

Febbraio sarà un mese decisivo per il Milan, impegnato contemporaneamente in tre competizioni, e la partita con i rossoblù di Sinisa Mihajlovic ne ...Due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato, in casa Milan scatta il campanello d'allarme? Non proprio. E' vero che i rossoneri di Stefano Pioli ...