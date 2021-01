La passione rossa di Ecclestone: comprate 25 opere d'arte Ferrari in Art (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ferrari in Art - The Sporting Legacy , una collezione di 25 opere d'arte originali uniche che celebrano tutto ciò che è Ferrari, è stata acquistata dall'ex amministratore delegato della Formula 1 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021)in Art - The Sporting Legacy , una collezione di 25d'originali uniche che celebrano tutto ciò che è, è stata acquistata dall'ex amministratore delegato della Formula 1 ...

L’ex patron della F1 ha acquistato la serie di creazioni dell’artista Mark Dickens, che si è avvalso della collaborazione del fotografo Keith Sutton ...

