La misteriosa morte di Luca Ventre in Uruguay: cosa sappiamo e cosa non torna – Il video dell'arresto (Di martedì 26 gennaio 2021) Luca Ventre, 35 anni, di Senise (Potenza), il 1° gennaio suona all'ambasciata italiana a Montevideo (Uruguay). Ha bisogno di parlare con qualcuno urgentemente. Peccato che il 1° gennaio sia un giorno festivo e che nella sede diplomatica non ci sia nessuno tranne un vigilante e un poliziotto locale. Luca non si arrende e, temendo forse per la sua vita, scavalca la recinzione. Si introduce nella struttura ma viene subito sorpreso dai due uomini. Il poliziotto lo scaraventa per terra, nonostante sia disarmato, ed è a questo punto che inizia il suo incubo, durato in tutto 22 minuti circa. L'agente, infatti, lo tiene fermo per il collo, per almeno 10 minuti, con una tecnica chiamata "chiave di judo" fino a quando Luca non si muove più. Non è chiaro se sia in preda a convulsioni o se, come ...

