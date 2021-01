Il delirio di Salvini che continua a dar la colpa al governo per l’RT in Lombardia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini continua a colpevolizzare il governo, e nello specifico il ministro della Salute Roberto Speranza, per aver calcolato male i dati sull’RT della Lombardia. Numeri che hanno fatto sì che la Regione piombasse in zona rossa. L’ex ministro dell’Interno, a margine di un incontro con alcuni albergatori nella sede Torinese della Lega ha nuovamente puntato il dito contro l’esecutivo: “Qui c’è stato un clamoroso e drammatico errore di calcolo, sulla pelle dei cittadini e non solo in Lombardia, fatto dal ministero della Salute. Quindi spero che Speranza sia ministro ancora per poco.” Eppure il ministro Speranza ha più volte chiarito che i dati vengon forniti dalle Regioni. Una vicenda che negli ultimi giorni ha fatto piombare nell’imbarazzo la Regione, che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il leader della Lega Matteoa colpevolizzare il, e nello specifico il ministro della Salute Roberto Speranza, per aver calcolato male i dati suldella. Numeri che hanno fatto sì che la Regione piombasse in zona rossa. L’ex ministro dell’Interno, a margine di un incontro con alcuni albergatori nella sede Torinese della Lega ha nuovamente puntato il dito contro l’esecutivo: “Qui c’è stato un clamoroso e drammatico errore di calcolo, sulla pelle dei cittadini e non solo in, fatto dal ministero della Salute. Quindi spero che Speranza sia ministro ancora per poco.” Eppure il ministro Speranza ha più volte chiarito che i dati vengon forniti dalle Regioni. Una vicenda che negli ultimi giorni ha fatto piombare nell’imbarazzo la Regione, che ...

Matteo Salvini continua a dar la colpa al governo per aver effettuato un errore di calcolo costato la zona rossa alla Regione Lombardia. Anche se ci sono delle mail che provano il contrario ...

