Huawei Watch GT | smartwatch in offerta su Amazon con sconto del 60%

Su Amazon oggi c'è la possibilità di acquistare uno smartwatch in grado di abbinare l'eleganza delle forme con le funzionalità più avanzate a un prezzo davvero conveniente: Huawei Watch GT, grazie a uno sconto del 60% costa infatti 99,98 euro anziché 249,90 euro, con un risparmio di 149,92 euro. Il prezzo economico non deve però ingannare: Watch GT ha tutto ciò che serve, all'interno di una cassa elegante da 462 mm dal design sportivo ma sobrio, adatto a tutti gli stili, anche grazie all'elevata personalizzabilità di quadrante e cinturini. Lo smartwatch, impermeabile fino a 50 metri di profondità, è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con sensibilità al tocco di alta precisione. Buona anche l'autonomia, che dovrebbe raggiungere la settimana con una ...

