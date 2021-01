GFVip 5, Dayane Mello battuta infelice sulle persone sovrappeso: il web insorge (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare nuovi colpi di scena. In queste ultime ore i riflettori sono tutti puntati contro Dayane Mello. La modella brasiliana continua a commettere degli scivoloni. Ad esempio sabato notte ha attaccato duramente Tommaso Zorzi, dandogli del “malato mentale”. Ora parlando con Andrea Zenga si è lasciata andare ad battuta infelice sulle persone sovrappeso. Questo suo atteggiamento non è piaciuto al popolo del web, il quale ha gridato al “body shaming”. Cosa accadrà questa sera durante la diretta del GFVip 5 a Dayane Mello? Alfonso Signorini molto probabilmente rimprovererà la modella per le sue frasi poco carine usate sia nei confronti dei suoi coinquilini che di tutto il pubblico del ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare nuovi colpi di scena. In queste ultime ore i riflettori sono tutti puntati contro. La modella brasiliana continua a commettere degli scivoloni. Ad esempio sabato notte ha attaccato duramente Tommaso Zorzi, dandogli del “malato mentale”. Ora parlando con Andrea Zenga si è lasciata andare ad. Questo suo atteggiamento non è piaciuto al popolo del web, il quale ha gridato al “body shaming”. Cosa accadrà questa sera durante la diretta del5 a? Alfonso Signorini molto probabilmente rimprovererà la modella per le sue frasi poco carine usate sia nei confronti dei suoi coinquilini che di tutto il pubblico del ...

