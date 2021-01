Era una diva di Hollywood, oggi a 66 anni è così (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bellezza e talento, che hanno fatto innamorare Hollywood. Protagonista di famosissime pellicole, negli anni ’90 è stato il volto del cinema americano. Ma che fine ha fatto Geena Davis ? Eccola oggi. Geena Davis e la sua straordinaria carriera Attrice di talento, bellezza mozzafiato, è stata per anni uno dei volti più noti di Hollywwood. Geena Davis, attrice e modella, ha caratterizzato il cinema americano anni ’90. Ha debuttato sul grande schermo da giovanissima, dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Boston, in arte drammatica. Ma il cinema si è accorto di lei soltanto dopo le sue prime passerelle. Nel 1979, trasferitasi a New York, inizia a lavorare come commessa e cameriera. Ma viene notata da un agente che la ingaggia per conto della Zoli Agency, per il notissimo ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bellezza e talento, che hanno fatto innamorare. Protagonista di famosissime pellicole, negli’90 è stato il volto del cinema americano. Ma che fine ha fatto Geena Davis ? Eccola. Geena Davis e la sua straordinaria carriera Attrice di talento, bellezza mozzafiato, è stata peruno dei volti più noti di Hollywwood. Geena Davis, attrice e modella, ha caratterizzato il cinema americano’90. Ha debuttato sul grande schermo da giovanissima, dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Boston, in arte drammatica. Ma il cinema si è accorto di lei soltanto dopo le sue prime passerelle. Nel 1979, trasferitasi a New York, inizia a lavorare come commessa e cameriera. Ma viene notata da un agente che la ingaggia per conto della Zoli Agency, per il notissimo ...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - UNHCRItalia : Le nostre vite sono cambiate: oggi vorremmo solo tornare alla normalità. Anche per i bambini rifugiati l’istruzione… - TizianaFerrario : È morto #LarryKing una leggenda del giornalismo tv americano.Era stato ricoverato per Covid. Aveva 87 anni,aveva in… - Levi0765968064 : @gieffepparo Dayane preferisce Sdg perché è quella che l è stata più vicino quando ha avuto una crisi di nervi ed e… - folucar : RT @umanesimo: Le modalità del fantomatico sondaggio di @Repubblica secondo cui il 57,2% degli italiani voleva le dimissioni di Conte non s… -