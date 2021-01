Crisi Governo, Mentana: «Non è colpa di Renzi. Ecco quali sono i guai di Conte» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su “Libero Quotidiano” l’intervista al direttore del tg di La7 Enrico Mentana, che ha detto la sua sulla Crisi di Governo, che «non sarebbe colpa di Renzi». Per il giornalista l’operato del leader di Italia Viva è vero che «non è rettilineo ed è razionalmente difficile da spiegare», ma la situazione stagnante di oggi è l’esito di ben altro. Non ha a che vedere neppure col Pd, che «per scelta di è nascosto troppo dietro a Conte, tanto da venirne un po’ oscurato». Tantomeno è responsabilità unica dell’avvocato del popolo, che «forte del consenso cresciuto nella prima fase della pandemia ha provato a tagliar fuori i partiti e dialogare direttamente col popolo», sfruttando i social. Per Mentana la Crisi dell’esecutivo nasce dal fatto che «il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su “Libero Quotidiano” l’intervista al direttore del tg di La7 Enrico, che ha detto la sua sulladi, che «non sarebbedi». Per il giornalista l’operato del leader di Italia Viva è vero che «non è rettilineo ed è razionalmente difficile da spiegare», ma la situazione stagnante di oggi è l’esito di ben altro. Non ha a che vedere neppure col Pd, che «per scelta di è nascosto troppo dietro a, tanto da venirne un po’ oscurato». Tantomeno è responsabilità unica dell’avvocato del popolo, che «forte del consenso cresciuto nella prima fase della pandemia ha provato a tagliar fuori i partiti e dialogare direttamente col popolo», sfruttando i social. Perladell’esecutivo nasce dal fatto che «il ...

