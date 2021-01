Crisi di governo, Conte di dimette? Le ultime indiscrezioni e le ipotesi sul tavolo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppe Conte potrebbe dimettersi dopo la Crisi di governo aperta da Matteo Renzi? L’incertezza regna sovrana ma le ultime indiscrezioni parlano di possibile marcia indietro da parte del premier che, su consiglio anche dei suoi, potrebbe riaprire al leader di Italia Viva nell’ottica di continuare a governare. Prima, però, dovrebbe salire al Colle prima del voto di giovedì sulla riforma della giustizia, quindi riaprire al dialogo con Matteo Renzi nel tentativo di evitare il voto. Insomma sono ore di grande fermento per il premier che qualche giorno fa aveva parlato alla stampa di quanto fosse difficile governare un paese in piena pandemia in queste condizioni. Crisi di governo, Conte si dimette? Le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppepotrebbersi dopo ladiaperta da Matteo Renzi? L’incertezza regna sovrana ma leparlano di possibile marcia indietro da parte del premier che, su consiglio anche dei suoi, potrebbe riaprire al leader di Italia Viva nell’ottica di continuare a governare. Prima, però, dovrebbe salire al Colle prima del voto di giovedì sulla riforma della giustizia, quindi riaprire al dialogo con Matteo Renzi nel tentativo di evitare il voto. Insomma sono ore di grande fermento per il premier che qualche giorno fa aveva parlato alla stampa di quanto fosse difficile governare un paese in piena pandemia in queste condizioni.disi? Le ...

