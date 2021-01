Covid, nuovi positivi inn netto calo in Sicilia: 28,8% in meno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dipartimento della Protezione Civile ha diffuso ieri il report dei dati Covid. Da questi emergono i primi segnali di rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi e sono cresciuti meno i ricoverati e i deceduti. Sono però aumentati ancora gli ingressi in terapia intensiva. In particolare, nella Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dipartimento della Protezione Civile ha diffuso ieri il report dei dati. Da questi emergono i primi segnali di rallentamento della pandemia in: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti ie sono cresciutii ricoverati e i deceduti. Sono però aumentati ancora gli ingressi in terapia intensiva. In particolare, nella

