Chelsea, esonero Lampard. Owen incredulo: “Decisione incredibile. Certe cose non cambieranno mai…” (Di lunedì 25 gennaio 2021) La notizia del giorno è senza dubbio l’esonero di Frank Lampard dal Chelsea che in giornata dovrebbe anche annunciare il suo successore. Una Decisione, quella del club di Londra, che trova diversi pareri contrari. Su tutti quello dell'ex attaccante anche di Liverpool e Manchester United, Michael Owen che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ha commentato quando accaduto.esonero Lampard: Owen non ci stacaption id="attachment 1060133" align="alignnone" width="534" Lampard (getty images)/caption"Decisione assolutamente incredibile del Chelsea di esonerare Frank Lampard. Da dove iniziamo? Contro ogni previsione la scorsa stagione è entrato nelle prime ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 gennaio 2021) La notizia del giorno è senza dubbio l’di Frankdalche in giornata dovrebbe anche annunciare il suo successore. Una, quella del club di Londra, che trova diversi pareri contrari. Su tutti quello dell'ex attaccante anche di Liverpool e Manchester United, Michaelche attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ha commentato quando accaduto.non ci stacaption id="attachment 1060133" align="alignnone" width="534"(getty images)/caption"assolutamentedeldi esonerare Frank. Da dove iniziamo? Contro ogni previsione la scorsa stagione è entrato nelle prime ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO CHELSEA, FRANK LAMPARD A UN PASSO DALL'ESONERO Al suo posto potrebbe arrivare Thomas Tuchel… - DiMarzio : #PremierLeague | #Chelsea, ufficiale l'esonero di #Lampard - SkySport : Chelsea, Lampard verso l'esonero: Tuchel in pole per la panchina. Le news - Il_TerzoUomo : Stamattina il Chelsea ha annunciato l'esonero di Lampard. Dei problemi che aveva il suo Chelsea ne avevamo parlato… - ItaSportPress : Chelsea, esonero Lampard. Owen incredulo: 'Decisione incredibile. Certe cose non cambieranno mai...' -… -