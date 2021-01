Celebrity Hunted 2 con Achille Lauro | Elodie | Vanessa Incontrada | Stefano Accorsi e Myss Keta

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 25 gennaio 2021)Ci saranno ancheed(futuri protagonisti al Festival di Sanremo 2021) nel cast di– Caccia all’uomo, il reality thriller di Amazon Prime Video. Le riprese della seconda edizione del programma sono iniziate proprio in questi giorni ed alcuni scatti realizzati da Getty Images a Venezia consentono di riconoscere alcuni dei partecipanti. Ecco chi sono. Nelle immagini catturate sul set si vedonocon il suo ex collaboratore e produttore Boss Doms (i due furono anche concorrenti in coppia a Pechino Express nel 2017),, l’attoree ...