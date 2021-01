Cassa integrazione Covid | 1 | 2 mln di lavoratori ancora senza soldi

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre la soluzione crisi di Governo èlontana, in uno stallo che si trascina da giorni e che non sembra avere fine, tra un rinvio ed una trattativa per convincere uno o due senatori la drammaticità della situazione economica del paese non rallenta, anzi. Lo dimostrano i dati dell'Istat che ha certificato come a fine 2020 in Italia ci siano 1,2 milioni diin attesa di ricevere ladel 2020. Le promesse di Conte Era il 17 marzo 2020 quando il Premier Conte firmava l'ottimista decreto Cura Italia attraverso il quale prometteva di rimettere in piedi un Paese in pieno lockdown. Tra le misure straordinarie veniva disposta una(CIG) straordinaria che sarebbe stata erogata in tempi rapidi da ...