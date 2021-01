Calciomercato Torino: Lerager sempre più vicino, i dettagli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Calciomercato Torino: si avvicina a grandi passi la chiusura dell’affare che potrebbe portare Lerager in granata Lukas Lerager è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Torino. Come riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista in forze al Genoa è un rinforzo richiesto da Davide Nicola. Lerager ha lavorato con Nicola a Genova nel corso della passata stagione. L’ostacolo da superare, prima di concludere l’affare, riguarda però la formula dell’operazione: il Toro vuole chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto, Preziosi chiede invece il riscatto obbligatorio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021): si avvicina a grandi passi la chiusura dell’affare che potrebbe portarein granata Lukasè vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del. Come riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista in forze al Genoa è un rinforzo richiesto da Davide Nicola.ha lavorato con Nicola a Genova nel corso della passata stagione. L’ostacolo da superare, prima di concludere l’affare, riguarda però la formula dell’operazione: il Toro vuole chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto, Preziosi chiede invece il riscatto obbligatorio. Leggi su Calcionews24.com

