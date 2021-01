Calciomercato, Papu Gomez al Siviglia: tutte le cifre dell’affare (Di martedì 26 gennaio 2021) che porterà l’attaccante dell’Atalanta in Spagna a titolo definitivo Ora è davvero fatta. Papu Gomez lascia dopo sei anni e mezzo l’Atalanta e si trasferirà in Spagna al Siviglia. Monchi, direttore sportivo degli andalusi è riuscito ad accontentare i bergamaschi con un’offerta di 5,5 milioni di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) che porterà l’attaccante dell’Atalanta in Spagna a titolo definitivo Ora è davvero fatta.lascia dopo sei anni e mezzo l’Atalanta e si trasferirà in Spagna al. Monchi, direttore sportivo degli andalusi è riuscito ad accontentare i bergamaschi con un’offerta di 5,5 milioni di L'articolo proviene da Inews.it.

