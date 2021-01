Brie Larson, una mamma single che ci insegna la chimica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ha vinto un Oscar grazie al film 'Room' ed è stata la prima donna protagonista di un film di supereroi grazie a 'Captain Marvel': ora Brie Larson , californiana classe 1989, si prepara a interpretare ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ha vinto un Oscar grazie al film 'Room' ed è stata la prima donna protagonista di un film di supereroi grazie a 'Captain Marvel': ora, californiana classe 1989, si prepara a interpretare ...

L'attrice che interpreta la super eroina Captain Marvel sarà la protagonista della serie tv 'Lessons In Chemistry', che vedremo su Apple TV+ ...

L'attrice di Captain Marvel sarà una scienziata mancata che si fa strada nel difficile mondo del lavoro degli anni '60.

