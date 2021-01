ATB e TEB | servizio invernale scolastico potenziato

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Da lunedì 25 gennaio e fino a nuove comunicazioni viene applicato il regolare orarioferiale (lunedì-venerdì) su tutta la rete, come da disposizioni dell’Agenzia del Trasporto Pubblico. La nuova programmazione tiene in considerazione il ritorno della didattica in parziale presenza degli istituti superiori e la capienza dei mezzi ridotta al 50%. Ilè statoprevedendo ingressi alle ore 8.00 e alle ore 10.00 e uscite alle ore 12.00, 13.00, 14.00 e 15.00, come da indicazioni emerse nei tavoli di coordinamento con l’ufficioprovinciale. Oltre al potenziamento dei servizi gestiti direttamente, per rinforzare ulteriormente ilnell’area urbana, ATB ha richiesto corse aggiuntive ai soci TBSO ed Autoservizi ...