Alba Parietti chiede provvedimenti contro Dayane Mello dopo le frasi sui malati mentali (Di lunedì 25 gennaio 2021) A pochi minuti dalla nuova puntata del Grande Fratello VIP 5, Alba Parietti ha postato sui social un lungo messaggio destinato ad Alfonso Signorini ma in generale a tutta la produzione del reality di Canale 5. La Parietti ricorda che suo figlio è stato ben redarguito per alcune frasi che mai avrebbe dovuto pronunciare e che lei stessa sarebbe stata favorevole anche all’eliminazione dal gioco; si aspetta quindi che si affronti, con la stessa severità, anche il tema legato alle frasi imperdonabili pronunciate da Dayane Mello sabato sera, dopo la festa. frasi con le quali Dayane, come sottolinea Alba Parietti, ha offeso tutte le persone che soffrono di ansia ma non solo. La brasiliana ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021) A pochi minuti dalla nuova puntata del Grande Fratello VIP 5,ha postato sui social un lungo messaggio destinato ad Alfonso Signorini ma in generale a tutta la produzione del reality di Canale 5. Laricorda che suo figlio è stato ben redarguito per alcuneche mai avrebbe dovuto pronunciare e che lei stessa sarebbe stata favorevole anche all’eliminazione dal gioco; si aspetta quindi che si affronti, con la stessa severità, anche il tema legato alleimperdonabili pronunciate dasabato sera,la festa.con le quali, come sottolinea, ha offeso tutte le persone che soffrono di ansia ma non solo. La brasiliana ...

trash_italiano : Muoio perché sferati come Alba Parietti e Alda D'Eusanio hanno da ridire su tutti. TUTTI. 3848 ospiti = loro hanno… - Capviotti : Io non me lo meritavo il post con il selfie di Alba Parietti dove 'prende posizione' su Dayane urlando allo scandal… - dmcapisci : RT @howtoberare: Paola (manager di Dayane) aveva diffidato Alba Parietti ma lei continua a fare post contro Dayane. Il prossimo passo è la… - ninetiesbish : RT @appartenermi: non AlBa PaRiettI che cancella tutti i commenti contro di lei sotto al post appena fatto #rosmello - cestlaviemacher : Ma Alba Parietti non ha un cazzo da fa nella vita oltre che strumentalizzare situazioni per andare contro Dayane? -