Udinese, domani arriva Llorente: i dettagli dell’accordo (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Udinese è pronta ad accogliere Fernando Llorente. Accordo totale con il Napoli per il suo passaggio in bianconero Quella contro il Verona sarà l’ultima partita di Fernando Llorente con il Napoli. L’attaccante spagnolo, infatti, è destinato a passare all’Udinese. Come riferito da Tuttosport, il Napoli cederà il giocatore a titolo gratuito con un bonus di 500mila euro al raggiungimento di cinque gol segnati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) L’è pronta ad accogliere Fernando. Accordo totale con il Napoli per il suo passaggio in bianconero Quella contro il Verona sarà l’ultima partita di Fernandocon il Napoli. L’attaccante spagnolo, infatti, è destinato a passare all’. Come riferito da Tuttosport, il Napoli cederà il giocatore a titolo gratuito con un bonus di 500mila euro al raggiungimento di cinque gol segnati. Leggi su Calcionews24.com

