Seconde case: ecco quando è vietato raggiungerle e come evitare sanzioni (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gennaio 2021 - Bye bye zona rossa. La Lombardia (come la Sardegna) si risveglia oggi in zona arancione e inizia a fare i conti con l'allentamento delle misure anti contagio, anche se il ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gennaio 2021 - Bye bye zona rossa. La Lombardia (la Sardegna) si risveglia oggi in zona arancione e inizia a fare i conti con l'allentamento delle misure anti contagio, anche se il ...

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - sole24ore : Seconde case fuori regione: per Palazzo Chigi si possono raggiungere, per il numero verde di Speranza no… - mbx1900 : Non avessi mai detto che ora chi ha una seconda casa gode, non per sua colpa ovviamente, di più libertà di chi ne h… - vlntnc : Coronavirus:?da Capri a Courmayeur, rischio assalto alle seconde case - mbx1900 : @robyuankeroby Io posso in qualunque momento attraversare mezza Italia mentre il mio vicino non puoi lasciare il co… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconde case Coronavirus, ecco le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no, dalle seconde case alle visite e ... Il Sole 24 ORE Covid Toscana, i nuovi positivi sono 520. Ventuno morti in un giorno / LIVE

Nelle seconde case? Solo se hai il medico. Come già era successo a novembre e a maggio chi si sposta nella seconda casa in Toscana da altre regioni dovrà avere sul territorio il medico. L’ha stabilito ...

Seconde case: ecco quando è vietato raggiungerle e come evitare sanzioni

Anche in zona arancione slalom tra concessioni e divieti. L'inghippo per proprietari e affittuari Milano, 24 gennaio 2021 - Bye bye zona rossa. La Lombardia (come la Sardegna) si risveglia oggi in zon ...

Nelle seconde case? Solo se hai il medico. Come già era successo a novembre e a maggio chi si sposta nella seconda casa in Toscana da altre regioni dovrà avere sul territorio il medico. L’ha stabilito ...Anche in zona arancione slalom tra concessioni e divieti. L'inghippo per proprietari e affittuari Milano, 24 gennaio 2021 - Bye bye zona rossa. La Lombardia (come la Sardegna) si risveglia oggi in zon ...