Roma, dall'Inghilterra: ipotesi Benitez per sostituire Fonseca (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo quanto raccolto dai tabloid inglesi, il futuro di Rafa Benitez potrebbe essere diviso tra l'Italia e l'Inghilterra. L'allenatore spagnolo, la cui esperienza in Cina con il Dalian è recentemente volta al termine, è finito infatti nel mirino di molti club europei. Il Sunday Times asserisce che tra le squadre interessate ci sarebbe la Roma, che vede nell'ex Liverpool un degno sostituto di Paulo Fonseca. Inoltre, sempre in Italia, si vocifera anche anche di un clamoroso ritorno al Napoli. Tuttavia, secondo il Daily Mirror il club in pole position sarebbe il Celtic, pronto a dare il benservito a Neil Lennon e ad accogliere il manager iberico. SportFace.

