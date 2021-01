Pirlo: “L’importante era vincere, poteva esserci appagamento dopo mercoledì” (Di domenica 24 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro il Bologna: “L’importante era vincere anche perché poteva esserci appagamento dopo la vittoria in Supercoppa. Siamo entrati bene ma abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. Peccato perché potevamo fare meglio”. Con Bentancur e Arthur si sta definendo il centrocampo una volta per tutte? “Hanno fatto una bella partita, ma l’avevano già fatta mercoledì. Giocano bene insieme e sono bravi a scambiarsi la posizione durante la gara. Anche gli altri del centrocampo hanno fatto bene finora, ma loro stanno meglio ed è giusto che abbiano giocato”. Perché Kulusevski e non Morata dal 1?? “E’ stata una scelta tattica, sapevo che avrebbero giocato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Andreaha parlato così a Sky Sportla vittoria conquistata contro il Bologna: “eraanche perchéla vittoria in Supercoppa. Siamo entrati bene ma abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. Peccato perchémo fare meglio”. Con Bentancur e Arthur si sta definendo il centrocampo una volta per tutte? “Hanno fatto una bella partita, ma l’avevano già fatta. Giocano bene insieme e sono bravi a scambiarsi la posizione durante la gara. Anche gli altri del centrocampo hanno fatto bene finora, ma loro stanno meglio ed è giusto che abbiano giocato”. Perché Kulusevski e non Morata dal 1?? “E’ stata una scelta tattica, sapevo che avrebbero giocato ...

