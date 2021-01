Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 24 gennaio 2021) Questi i 22 che scenderanno in campo dal 1' al Tardini:Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Grassi, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'AversaSampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva; Ramirez; Quagliarella, Keita. All. Ranieri ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Questi i 22 che scenderanno in campo dal 1' al Tardini:(4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Grassi, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva; Ramirez; Quagliarella, Keita. All. Ranieri ITA Sport Press.

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - calciodangolo_ : ?#ParmaSampdoria, le formazioni ufficiali: la prima di #Conti da titolare, a sorpresa #Ramirez dal 1'?? - Angolo_Atalanta : ?#ParmaSampdoria, le formazioni ufficiali: la prima di #Conti da titolare, a sorpresa #Ramirez dal 1'?? - Angolo_Viola : ?#ParmaSampdoria, le formazioni ufficiali: la prima di #Conti da titolare, a sorpresa #Ramirez dal 1'?? - Angolo_Lazio : ?#ParmaSampdoria, le formazioni ufficiali: la prima di #Conti da titolare, a sorpresa #Ramirez dal 1'?? -